Paraná prepara grupo especializado em antiterrorismo

"O nosso Estado receberá grande fluxo de pessoas de outras nacionalidades, abrigamos o segundo destino turístico brasileiro, as Cataratas do Iguaçu, e mesmo que as competições sejam realizadas em outros Estados, estimamos que muitos turistas visitarão o Paraná", afirmou, por meio de nota na Agência Estadual de Notícias, o secretário de Estado da Segurança Pública, Reinaldo de Almeida Cesar.

Segundo a secretaria, o grupo Tigre, que é chamado sempre que há alguma situação de sequestro, já domina as técnicas de tiros de precisão, rapel, arrombamento com explosivos e resgate de reféns. "O treinamento para combater terrorismo será integrado ao curso pelo qual passam os policiais", disse o delegado-geral da Polícia Civil, Marcus Vinícius Michelotto. Os especialistas e as técnicas a serem repassadas no curso ainda estão sendo definidos. Também está sendo estudada a possibilidade de participação no curso de policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).