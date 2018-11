Paraná registra 18 mortes em rodovias só no domingo O domingo deixou pelo menos 18 pessoas mortas nas rodovias do Paraná, de acordo com balanços das polícias rodoviárias federais e estaduais. As mortes ocorreram em regiões diferentes do Estado. Dois dos acidentes foram mais graves, resultando em cinco mortes cada um. Os 89 acidentes resultaram ainda em mais de 170 pessoas feridas, algumas delas em estado grave. O número de mortos em apenas um dia ficou próximo ao registrado em todo o feriado de Páscoa, com 20 pessoas mortas.