Paraná registra 2 novos casos suspeitos de gripe suína O Paraná comunicou hoje que foram registrados dois novos casos suspeitos de gripe suína no Estado, segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Um deles, na 2ª Regional de Saúde, com sede em Curitiba. Trata-se de um homem, de 34 anos, que veio dos Estados Unidos. O segundo caso é de um dos municípios da região de Londrina. A paciente veio dos Estados Unidos com passagem pelo México e tem 48 anos. Ambos estão internados e o quadro clínico é estável.