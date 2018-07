Paraná registra 48 mil pessoas afetadas pelas chuvas Um novo balanço realizado pela Defesa Civil do Paraná e divulgado no final desta segunda-feira, 23, destacou o aumento de 27 mil (pela manhã) para 48,3 mil pessoas afetadas pelas chuvas de granizo e vendavais ocorridos no final de semana em 38 municípios e que provocaram acidentes com 38 pessoas, a maioria por queda na tentativa de consertar os telhados das casas.