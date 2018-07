Paraná registra 513 casos de dengue em 7 meses

O Paraná registrou em sete meses 513 casos de dengue. Conforme o último boletim sobre a doença divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, desde agosto de 2011 foram registrados 424 casos autóctones (contraídos no próprio território) e 89 casos importados.

De acordo com informações da Agência Brasil, Francisco Beltrão e Toledo são consideradas regiões endêmicas para a doença, com 134 casos autóctones confirmados nas duas últimas semanas.

A Secretaria da Saúde aponta a fragilidade na gestão de resíduos sólidos como a principal causa para a existência de criadouros do mosquito Aedes Aegypti no Estado. Curitiba é um exemplo de município sem infestação, devido à coleta seletiva do lixo.