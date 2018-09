Paraná registra dez mortes por dengue

Em todo o Estado foram registrados 27.918 casos suspeitos de dengue e 5.684 foram confirmados. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, 5.508 casos são autóctones, ou seja, as pessoas se infectaram na própria cidade, e 176 casos são importados. Há registro de dengue em 115 municípios do Paraná. Porém, 76,7% dos casos estão em quatro cidades: Londrina (2.534), Foz do Iguaçu (626), Cornélio Procópio (622) e Jacarezinho (577).

Os municípios que têm risco alto e médio de epidemia de dengue, segundo condição do índice de infestação predial e ocorrência de casos, receberam um alerta da secretaria. Os municípios com alto risco são: São Miguel do Iguaçu, Leópolis, Florestópolis, Astorga, Cambé, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Medianeira, Maripá, Santa Fé, Marialva, Matelândia, Sarandi, Goioerê, Paiçandu e Cascavel.