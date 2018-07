Paraná registra mais 13 mil casos de dengue

Em todo o Estado foram registrados 41.743 casos suspeitos de dengue e 13.274 foram confirmados. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, 12.992 casos são autóctones, ou seja, as pessoas se infectaram na própria cidade, e 282 casos são importados.

Há registro de dengue em 155 dos 399 municípios do Paraná. Em 20 cidades, o risco de dengue é alto. São elas: Cornélio Procópio, Jacarezinho, Capitão Leônidas Marques, Jataizinho, Porecatu, Santa Terezinha de Itaipu, Londrina, São Miguel do Iguaçu, Sertaneja, Ibiporã, Quarto Centenário, Foz do Iguaçu, São Sebastião da Amoreira, Uraí, Ribeirão do Pinhal, Guairá, Cambará, Santa Mariana, Florestópolis e Nova Olímpia.

Outros 20 municípios estão em situação de alerta por conta dos casos de dengue. São eles: Nova Fátima, Joaquim Távora, Leópolis, Carlópolis, Altônia, Santo Antônio da Platina, Rancho Alegre, Lidianópolis, Jaguapitã, Cambé, Rolândia, Assaí, Nova Santa Bárbara, Quinta do Sol, Alvorada do Sul, Santa Isabel do Ivaí, Brasilândia do Sul, Cafeara, Astorga e Bandeirantes. Todos eles têm sido monitorados pela Secretaria de Saúde.