Paraná registra nove mortes por dengue

A Secretaria de Saúde confirmou que 4.389 casos são autóctones, ou seja, as pessoas se infectaram na própria cidade, e 143 casos importados. Em todo o Estado, 99 cidades registraram casos de dengue. As mortes aconteceram em Jacarezinho (5), Londrina (2), Cambará (1) e Carlópolis (1).

De acordo com os dados da Secretaria, 78% dos casos estão concentrados nas cidades de Londrina (2.085), Jacarezinho (575), Foz do Iguaçu (484) e Cornélio Procópio (413). Os municípios que têm risco alto e médio de epidemia de dengue, segundo condição do índice de infestação predial e ocorrência de casos, receberam um alerta do órgão.

Os municípios com alto risco são: São Miguel do Iguaçu, Florestópolis, Astorga, Cambé,

Leópolis, Bela Vista do Paraíso, Maripá, Medianeira, Marialva, Paiçandu, Cascavel e Sarandi. Os que apresentam risco médio de epidemia são: Ribeirão do Pinhal, São Sebastião da Amoreira, Nova Santa Bárbara, Uraí, Nova Fátima, Guaporema, Guaira, Sertaneja, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes, Quarto Centenário, Guaraci, Amaporã, São Carlos do Ivaí, Rolândia, Nova Santa Rosa, Sertanópolis, Vera Cruz do Oeste, Alvorada do Sul, Arapongas, Ubiratã, Maringá, Nova Esperança, Cianorte e Toledo.