Paraná registra temperatura de 3,4 graus negativos A manhã mais fria do ano no Paraná registrou temperaturas negativas em vários municípios. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, no centro-sul do Estado, os termômetros marcaram 3,4 graus negativos às 4 horas da madrugada. Em Palmas, no sul, a temperatura foi de 1,7 grau negativo, mas a presença de ventos fez com que a sensação térmica chegasse a 9,3 graus negativos.