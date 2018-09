Paraná registra temperatura negativa no sul do Estado O Paraná teve ontem o dia mais frio do ano, com as temperaturas chegando a 0,5º C negativos em Palmas, a cerca de 360 quilômetros de Curitiba, no sul do Estado. Os campos amanheceram com geada. Em Londrina, no norte do Paraná, a temperatura mínima foi de 12,6 graus C. Pela manhã, a região mais quente do Estado, foi o litoral, onde os termômetros marcaram 14,1 graus C. Mas, apesar do frio, o sol brilhou em todo o Estado. Para amanhã, a previsão é que o frio continue e a temperatura pode chegar a 4º C em Curitiba. O Instituto Tecnológico Simepar alertou para a possibilidade de geadas nas regiões centro-sul e leste do Estado.