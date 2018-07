Paraná suspende cirurgias eletivas A Secretaria da Saúde do Paraná anunciou que todas as cirurgias eletivas (não emergenciais) que precisarem de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão suspensas por 30 dias no Estado. O objetivo é ter uma reserva técnica de leitos caso haja necessita de atendimento a pacientes com doenças respiratórias graves, entre elas a gripe suína.