Paraná também suspende aulas por causa da gripe suína A Secretaria da Educação do Paraná anunciou que as aulas estão suspensas na rede pública a partir do turno da tarde de hoje em razão da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. De acordo com a pasta, as aulas serão retomadas no dia 10 de agosto. A Universidade Federal do Paraná (UFPR) também decidiu, em reunião realizada hoje, suspender as aulas para cerca de 30 mil estudantes. Cursinhos pré-vestibulares tomaram a mesma medida.