Paraná terá edição da Expoinel A Associação dos Neloristas do Paraná (Anel) anunciou a realização da Exposição Internacional do Nelore Paraná (Expoinel Paraná), que já está com inscrições abertas. A edição paranaense da feira será realizada de 29 de setembro e 5 de outubro, no Parque Governador Ney Braga, em Londrina, e deverá reunir 900 animais. Segundo a Anel, estão confirmados, até agora, cinco leilões, todos oficializados pela ACNB. Os julgamentos de nelore padrão ocorrerão de 1.º a 4 de outubro e, os de nelore-mocho, nos dias 3 e 4. A exposição será a regional obrigatória que contará pontos para os criadores do Estado que disputam o Ranking Nacional ACNB pelo ano-calendário 2008/2009. INFORMAÇÕES: Expoinel Paraná, tel. (0--43) 3348-4380