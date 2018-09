Paraná teve madrugada mais frio do ano O Paraná teve a madrugada mais fria do ano em várias regiões, com as temperaturas não ultrapassando 10 graus em nenhum dos locais onde o Instituto Tecnológico Simepar mantém seus sensores. A intensa massa de ar frio e seco fez com que temperatura negativa de 1,4 grau centígrado fosse registrada em Guarapuava, na região central do Estado, e de 0,8 grau negativo em General Carneiro, no sul.