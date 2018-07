Paranaguá cria fila expressa de navios com maior agilidade para grãos Navios que chegarem ao corredor de exportação de Paranaguá, principal área de embarques de grãos do porto no litoral paranaense, vão ter novos critérios para atracação, numa medida que tenta reduzir as enormes filas de embarcações registradas no pico do escoamento da última safra brasileira.