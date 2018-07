Paraquedas se rompe e filha vê pai cair para morte em voo duplo

Um britânico que passava as férias na praia morreu ao cair de uma altura de cerca de 50 metros sob os olhos da filha, com quem dava uma volta de paraquedas sobre o mar.

Antes do incidente, Glenn Hudson, 50, chegou a fazer piada com a possibilidade de o equipamento, puxado por um barco na praia de Side, na Turquia, se romper no meio do passeio, contou a filha.

Quando o paraquedas subiu até a altura de cerca de 50 metros, Hudson ainda chegou a comentar sobre a "adorável" e "tranquila" experiência.

Pouco depois, a guarnição do paraquedas se rompeu e o pai de família despencou em queda livre no mar.

"Não parecia que estava acontecendo, foi como se eu estivesse em um sonho", disse a filha de Hudson, Emma, de 25 anos.

"Eu gritava, mas parecia que o grito não era meu."

Ela disse que nem a mãe, que tomava sol na areia, nem o irmão, que havia saído para fazer compras com a namorada, testemunharam o momento do acidente.

O corpo de Hudson foi recuperado, mas já estava sem vida. A polícia turca está investigando o incidente e a companhia que organiza o passeio será processada.