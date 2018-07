Paraquedista cai em SP após falha de equipamento Um instrutor de paraquedismo caiu no início da tarde de hoje na região de Boituva (SP). Segundo relato dos paraquedistas que saltaram com ele, seu equipamento apresentou falhas. O paraquedas que não abriu e o equipamento auxiliar também estava com defeito, abrindo apenas quando o rapaz já estava próximo ao solo.