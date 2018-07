Paraquedista morre após salto em Campo Grande-MS

O acidente aconteceu no final da manhã no Aeroporto Teruel, localizado na periferia de Campo Grande (MS). A vítima, integrante do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (Para-Sar), não estava em missão oficial.

Ramos saltou junto com mais três amigos de uma aeronave. Segundo boletim de ocorrência registrado pela polícia, seu paraquedas "perdeu sua função de sustentação" e ele caiu sobre uma cerca de arame farpado e morreu com politraumatismo.