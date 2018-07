Um deles se soltou, tentou abrir o equipamento reserva, mas era tarde demais. Após cair, o jovem chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. O outro paraquedista, de 27 anos, sofreu politraumatismo, foi levado ao hospital e não corre risco de morrer.

A aterrissagem estava prevista para acontecer a cerca de cinco quilômetros do local do acidente, segundo o organização do evento.