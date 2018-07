Paraquedista morre após ser atingido por avião

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16h desta segunda. Os três paraquedistas estavam em queda livre quando foram atropelados pela aeronave. Os bombeiros afirmam ainda que os dois feridos conseguiram acionar o paraquedas. Já o dispositivo do terceiro homem foi acionado por um sistema de emergência, o que evitou a queda direta.

Mesmo com o paraquedas acionado emergencialmente, o terceiro paraquedista foi socorrido com parada cardiorrespiratória na Santa Casa de Boituva, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros dois homens seguem internados em condições estáveis. Os bombeiros não têm informações sobre o avião que se chocou com o trio.