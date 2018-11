Paraquedista que filmava para o SportTV morre no RJ O paraquedista Júlio Tedesco, de 54 anos, morreu hoje à tarde após sofrer um acidente enquanto gravava uma reportagem para o canal SportTV, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o site da emissora, o desportista fazia manobras de sky surf e perdeu o controle. Ele teria tentado se soltar da prancha, mas acabou caindo em espiral no mar.