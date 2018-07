Paraquedista salta da estratosfera e ultrapassa velocidade do som

JOHN TIERNEY, THE NEW YORK TIMES / ROSWELL, O Estado de S.Paulo

Piloto de helicóptero, balonista e paraquedista profissional, Baumgartner, de 43 anos, levou 2h21 para chegar à altura desejada, partindo em um enorme balão movido a hélio que o transportou pelos primeiros 1,2 mil metros críticos, a zona da morte. A partir dai é impossível saltar de paraquedas com segurança.

Antes do salto, o paraquedista repassou um check-list com Joe Kittinger, de 84 anos, coronel aposentado da Força Aérea que, em 1960, saltou de uma altura de pouco mais de 31 mil metros, definindo um recorde que foi mantido por mais de meio século.

Durante a segunda hora de subida, Baumgartner se queixou para Kittinger de que o sistema de aquecimento no seu visor não funcionava adequadamente, dificultando sua visão. Nessa hora, os espectadores que acompanhavam ao vivo a missão pelo YouTube deixaram de ouvir a conversa. Ele se queixou novamente da névoa em seu visor durante o seu salto, mas isso não o impediu de controlar a queda, a uma temperatura que chegou a -70°C.

A missão exigiu o maior balão até hoje usado para um voo tripulado. Feito com 160 m2 de plástico ultrafino, ele foi descrito como um balão inflado que abarcaria o Los Angeles Coliseum. Quando inflado e anexado à cápsula pressurizada de Baumgartner, o balão chegou a mais de 69 metros de altura do solo. Os ventos tinham de estar a menos de 4,8 km/h para que ele fosse ser lançado com segurança. Usando uma roupa pressurizada para sobreviver no quase vácuo no espaço, Baumgartner esperava atingir mais de 1.126,5 km/h.

O paraquedista teve o apoio de uma operação de controle da missão no estilo da Nasa (agência espacial dos EUA) em um aeródromo em Roswell, que envolveu 300 pessoas, incluindo mais de 70 engenheiros, cientistas e físicos que trabalharam por cinco anos no projeto Red Bull Stratos, financiado pela marca de bebida que leva o mesmo nome. A Red Bull é conhecida por investir em estratégias de marketing que tem o esporte como foco.

Além da finalidade do recorde, a equipe reuniu dados para ajudar pilotos, astronautas e talvez turistas espaciais a sobreviver se precisarem saltar de paraquedas. "Estamos testando novas roupas, conceitos de fuga e protocolos de tratamento no caso de perda de pressão em altitudes extremas", disse o diretor médico, Jonathan Clark.

Ao mesmo tempo em que criou a roupa adequada e a cápsula, a equipe de veteranos aeroespaciais teve de lutar com uma incerteza fundamental: o que sucede com o corpo humano quando ele quebra a barreira do som? E surgiu um problema inesperado para o paraquedista austríaco conhecido como Felix Intrépido.

Pânico. Embora não tenha tido nenhum problema em saltar de edifícios, pontes e atravessar o Canal da Mancha numa asa delta de fibra de carbono, ele acabou sofrendo crises de pânico quando precisou passar horas dentro da roupa e do capacete pressurizados. Num determinado momento, em 2010, em vez de realizar um teste de resistência, pegou um voo e foi para os EUA. Com a ajuda de psicólogos esportivos e outros especialistas, o paraquedista aprendeu técnicas para lidar com a claustrofobia.

Uma das técnicas que ele desenvolveu para lidar com o medo foi se ocupar durante toda a subida. Ele conversava o tempo todo, num inglês com sotaque austríaco, com Kittinger; revisava o check-list de 40 itens ensaiando cada movimento que faria quando chegasse o momento de abandonar a cápsula - tarefas como escorregar o assento para frente, checar o paraquedas e cuidadosamente abrir a escotilha.

Eles terminaram o ensaio quando o balão havia alcançado mais de 18 km de altura e era visível do solo, a olho nu. Ignorando a dor, ele subiu até quase 32 km, fez uma curta oração - "Deus, cuide de mim agora" - e saltou. Depois, em entrevista, contou: "Durante alguns segundos eu pensei que ia perder o sentido". / TRADUÇÃO TERESINHA MARTINO