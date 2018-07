Paraquedista sobrevive a queda de 3 mil metros

Um paraquedista britânico sobreviveu a uma queda de cerca de 3 mil metros em Wihitchurch, norte da Inglaterra. Paul Lewis, de 40 anos, caiu sobre um telhado de um hangar após seus dois paraquedas falharem durante um salto.

Lewis estava filmando saltos de outros paraquedistas num campo de pouso quando o incidente ocorreu, na sexta-feira. Ele sofreu ferimentos na cabeça e no pescoço e foi socorrido por bombeiros.

Segundo um porta-voz do Hospital Universitário de North Staffordshire, para onde o paraquedista foi levado após o acidente, ele permanece em estado grave, mas estável, após ter sido operado no sábado.

Colin Fitzmaurice, dono do centro de paraquedismo para o qual Lewis trabalha como câmera, diz estar seguro de que ele vai se recuperar totalmente. "Ele não tem fraturas, aparentemente. Ele teve muita sorte", disse.

Segundo Fitzmaurice, que testemunhou o incidente, o paraquedas principal de Lewis não funcionou e ele então acionou o seu paraquedas reserva, que não abriu corretamente.

"Ele teve algum tipo de problema com o controle do paraquedas reserva. Ele abriu, mas estava virando quando ele bateu no telhado", afirmou.