Paraquedista tenta dar 200 saltos em um dia

O americano Kevin Burkart tentou saltar de paraquedas nada menos que 200 vezes na quarta-feira, mas foi atrasado pelo mau tempo e completou apenas 150 saltos.

Com a façanha, Burkart levantou mais de US$ 60 mil (mais de R$ 107 mil), que foram doados para instituições de pesquisa sobre o mal de Parkinson. O pai do paraquedista sofre da doença.

Durante o evento, Burkart elogiou o piloto e afirmou que não teve muito tempo para pensar, "só saltar e puxar" (o dispositivo que abre o paraquedas).

A maratona de paraquedismo começou as 11h e só acabou por volta das 22h.