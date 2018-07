Paraquedistas encantacaram a plateia do Anhembi O grupo de paraquedistas Céu Azul coloriu o céu de São Paulo com fogos de artifício e três deles pousaram no sambódromo do Anhembi pouco antes do início oficial dos desfiles das escolas de samba da capital paulista. Com os fogos de artifício, os paraquedistas formaram no céu um coração de prata que, segundo o grupo, simboliza o amor que o paulistano tem pelo Carnaval.