Paraquedistas se chocam em pleno ar na Grã-Bretanha

Um paraquedista escapou praticamente ileso após ter se chocado com outro saltador em pleno ar e ter perdido a consciência durante o voo, no sul da Grã-Bretanha.

O homem, que não foi identificado, mas que teria em torno de 25 anos, pousou em um hangar perto da cidade de Honiton, na tarde de domingo, e sofreu apenas um arranhão no joelho.

Seu paraquedas de emergência abriu automaticamente.

Bombeiros ajudaram o homem a descer do hangar.

'Sorte'

"Inicialmente, disseram-nos que o homem havia sofrido ferimentos graves. Mas ele conseguiu andar e descer do telhado do hangar com a nossa ajuda e recebeu tratamento em uma ambulância", afirmou um dos bombeiros.

"Ele teve muita sorte", concluiu.

O paraquedista havia realizado vários voos no domingo, antes do acidente.

Jason Farrant, instrutor-chefe do clube de paraquedismo Skydive UK, disse que o homem acidentado é bastante experiente.

"Em seu último salto, o rapaz esbarrou em outro paraquedista, que contou que ele perdeu a consciência por um tempo", afirmou.

