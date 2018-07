Paratleta morre na corrida de São Silvestre

Segundo participantes da corrida, durante uma descida na região do Pacaembu, Israel caiu de sua cadeira de rodas e ficou muito ferido. Médicos deram os primeiros socorros no local e ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no bairro de Santa Cecília. Contudo, ele não resistiu e faleceu no hospital. De acordo com o comitê organizador da prova, seus dirigentes estão acompanhando o caso ao lado da Associação Desportiva para Deficiente (ADD) a fim de assistir à família do atleta.