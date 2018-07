Paraty tem falta de água potável após as chuvas Metade das residências de Paraty, na Região da Costa Verde do Rio de Janeiro, ainda encontra-se sem água potável, consequência da chuva que caiu na cidade durante a semana e destruiu parte da adutora do reservatório de Pedra Branca. Apesar da situação da cidade ter apresentado uma melhora, a principal preocupação é providenciar água potável à população. De acordo com a Defesa Civil da cidade, uma passagem provisória está sendo providenciada para que a água possa chegar o quanto antes às casas atingidas. A previsão é que esta nova passagem seja concluída na terça-feira, dia 13. Ontem, voltou a chover forte na região, alagando 12 bairros que ficam à margem do Rio Perequê-Açu, e a cidade decretou estado de emergência. A prefeitura distribui cestas básicas e colchões aos desabrigados e também contratou caminhões-pipa para a distribuição de água potável.