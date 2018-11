Parceiras de inverno

As ankle boots, botas de cano curto na versão salto baixo, estão em alta neste inverno, mas vale tomar alguns cuidados para não errar no figurino. A consultora de imagem Marcia Jorge avisa que esses modelos pedem ocasiões informais por serem despojados. "Todas as mulheres podem usar desde que a bota não ‘brigue’ com o estilo pessoal, principalmente quem segue o clássico", orienta a profissional.

Outro ponto importante a ser considerado é o efeito "negativo" que esse tipo de calçado pode causar no visual. Por serem de cano curto, as ankle boots "cortam" a área visual da perna. Isso cria uma linha horizontal na silhueta, principalmente se a cor da bota contrastar com o tom da pele. Com isso, elas "encurtam" as pernas.

"Mas existem truques que evitam esse problema", diz Marcia. Uma de suas dicas é optar por botas no mesmo tom da pele. Quando há contraste, o ideal é usar meias de cor próxima ao sapato para, aí sim, alongar as pernas.

Vestidos têm tudo a ver com essas botas. Mas atenção para usar com calças. A stylist explica que a melhor escolha é a do tipo skinny, que deve ficar por dentro do cano da bota, sem que ela fique franzida. "Não pode sobrar muito tecido, mas sim deixar bem esticadinho", afirma.

As calças do tipo boca larga também entram como opção, Porém, Marcia Jorge ressalta que elas escondem as botas em vez de dar o destaque que elas merecem. "O bacana é deixá-las à mostra", ensina.