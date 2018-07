Parcela de britânicos quer vender seus rins para pagar dívidas

A atual crise econômica afetou alguns britânicos de tal forma que puseram à venda seus rins para pagar suas dívidas, informa neste domingo, 27, o dominical The Sunday Times. Pelo menos uma dúzia de anúncios apareceram ultimamente na internet nos quais doadores britânicos oferecem um de seus rins por 25 mil libras (27.500 euros) ou mais. Cinco dos vendedores foram contatados por repórteres do periódico, que se fizeram passar por amigos ou parentes de doentes para negociar o preço. Uma das pessoas dispostas a vender um rim é uma enfermeira de 26 anos que disse necessitar o dinheiro para pagar as dívidas depois que fracassou o negócio que tinha montado. Outro é um taxista de 43 anos do condado de Lancashire, que quer pagar parte de sua hipoteca e comprar-se uma nova fogão. Depois de revelados esses casos, o ex-presidente da Sociedade Britânica de Transplantes Peter Friend disse que chegou a hora de debater publicamente o fenômeno da venda de órgãos. Segundo Friend, os países ocidentais proibiram essas práticas, "mas o resultado é que o comércio virou clandestino, por isso que é importante um debate ao respeito".