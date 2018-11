Parcela de jovens adultos que moram com os pais dobra em duas décadas

Se antes a dificuldade financeira era o principal motivo que impedia os jovens de iniciar uma vida longe dos pais, o cenário mudou: com comida, roupa lavada e privacidade no próprio quarto, os jovens adultos não têm motivos para abrir mão da comodidade. Como não há mais o conflito de gerações que seus pais tiveram de enfrentar, eles aproveitam para investir nos estudos e guardar dinheiro.

Entre as mulheres, o avanço foi menor: de 13,7% (1986) para 18,3% (2008). O levantamento foi feito pela demógrafa Regiane de Carvalho em sua tese de mestrado e atualizado a pedido do Estado.

A assessora de comunicação Thaís Noronha, de 30 anos, faz parte da chamada geração canguru. Ela divide um apartamento com a mãe e um irmão mais novo. Por causa da boa convivência, diz, só pensa em sair quando casar. "Nunca quis morar sozinha. Sinto necessidade de ter alguém para comentar como foi o dia, discutir o cabelo da atriz da novela e para isso eles são ótimas companhias."

Na casa, cada um tem seu quarto, seu computador e sua TV. A maior parte dos afazeres domésticos ficam a cargo da mãe-canguru Shirlei Noronha.

A presença materna no domicílio foi o fator que mostrou mais influência na proliferação dos jovens cangurus, segundo a pesquisa de Regiane. "Aqueles que não tinham mãe viva apresentaram três vezes mais chance de sair de casa, pois é ela, normalmente, quem proporciona casa, comida e roupa lavada", analisa.

A queda na fecundidade, com redução no número de pessoas na casa, foi outro fator importante. Além de permitir aos pais investir nos filhos, proporcionou aos jovens mais espaço e privacidade. "Isso faz com que não tenham tantos incentivos para sair. Muitas vezes já estão trabalhando, mas preferem acumular uma certa renda para manter, quando saírem, o mesmo nível de bem-estar que tinham com os pais", diz Regiane.

É exatamente assim que pensa o advogado Daniel Mendes, de 27 anos. "Até poderia me sustentar, mas passaria apertado. Não vejo sentido em sair a não ser para casar." E isso não está em seus planos imediatos, embora namore há três anos. Ele já concluiu duas graduações e uma especialização, mas diz que as despesas e obrigações de morar sozinho o impediriam de continuar estudando para obter um trabalho melhor.

Com um mercado de trabalho mais restrito e exigente, a educação continuada é a saída para o jovem se tornar competitivo, diz a psicóloga Yvete Lehman, que coordena o serviço de orientação profissional da USP. "Mas nesse meio-tempo é preciso submeter-se a um semi-salário e o jeito é adiar a independência."

O ideal de autonomia, diz a professora de psicologia da PUC-SP Ana Merces Bock, encontra-se enfraquecido pelas mudanças nas relações familiares. "Com as conquistas do feminismo, a casa deixou de ser o domínio de um pai autoritário e passou a ser um lugar de encontro de pessoas que se gostam e se apoiam."

Sem conflito. A terapeuta familiar Célia Regina Henriques ressalta que esses pais são da geração que viveu o movimento hippie e a luta pela democracia. "Essa liberdade pela qual lutaram tentam reproduzir dentro de casa."

Para ela, o fenômeno também está relacionado ao individualismo contemporâneo e à dificuldade de estabelecer vínculos afetivos. "É como se pais e filhos estivessem dentro de uma bolha. Já que as relações afetivas estão difíceis, o trabalho está difícil e a convivência familiar está boa, vamos viver esse momento e esperar pelo que vai acontecer", diz. Se por um lado cria-se essa rede de apoio entre pais e filhos, diz, o lado ruim é que ocorre uma cristalização. "Para sair da bolha é preciso um grande esforço."