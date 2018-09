Parceria com EUA 'continuará', diz Berlusconi

Um dos mais fortes aliados do presidente George W. Bush, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi parabenizou hoje a vitória de Barack Obama, afirmando que a parceria entre os americanos e a Itália será a mesma. "A colaboração com os Estados Unidos, país da coragem e da liberdade, continuará assim como tem sido nos últimos anos com o sentimento de uma gratidão sempre viva em nós", disse ele. Questionado sobre se teria problemas em colaborar com Obama, Berlusconi respondeu com uma pergunta. "Por que não deveria colaborar com quem representa um país amigo, cuja bandeira, como gosto de responder, é reconhecida não apenas como aquela de um grande país, mas como símbolo de democracia e de liberdade?", questionou Berlusconi. O primeiro-ministro também assinalou que, como político mais experiente que Obama, dará conselhos ao americano quando encontrá-lo pessoalmente. Entre os líderes políticos do país, o oposicionista e ex-prefeito de Roma Walter Veltroni foi um dos mais entusiasmados depois de anunciado o resultado eleitoral nos Estados Unidos. "Se o vento gira na América, pode girar também desta parte. Lembraremos dessa noite por toda a vida", assinalou o secretário geral do Partido Democrata e candidato a primeiro-ministro derrotado nas últimas eleições italianas. "A América fez uma escolha de coragem e é uma boa notícia para o mundo inteiro." De acordo com Veltroni, a vitória de Obama representa a esperança. "Nós somos filhos dessa cultura, não da cultura do medo", afirmou. 'Paz mundial' O presidente da República Giorgio Napolitano também foi um dos primeiros a parabenizar Obama e a destacar a grande participação dos americanos nas urnas. Napolitano disse esperar que a "vitória e o espírito de unidade que a acompanha tragam novos motivos de esperança e de confiança para a causa da liberdade". Outro a se manifestar foi o ministro do Exterior Franco Frattini, afirmando que os Estados Unidos continuarão sendo o primeiro parceiro internacional da Itália. "Com o presidente Obama continuaremos numa estrada de colaboração e de apoio recíproco nas maiores regiões de crise, onde a Itália está fortemente empenhada ao lado dos Estados Unidos", disse Frattini. A apuração dos votos nos Estados Unidos foi acompanhado por americanos e italianos nas inúmeras festas realizadas durante toda a madrugada desta quarta-feira em prédios históricos e hotéis luxuosos de Roma. No hotel Excelsior, localizado em frente à Embaixada americana, por exemplo, 2,5 mil convidados passaram a noite em claro acompanhando os números do pleito com muita bebida, comida e show de uma banda de rock. Outras festas organizadas por republicanos e democratas, cobravam pelo convite valores equivalentes a R$ 150 e R$ 1.350. No final da tarde de hoje, um encontro para festejar o resultado das eleições americanas será realizado na praça do Panteão, no centro da cidade. Já no próximo sábado uma passeata é aguardada, partindo da embaixada na via Veneto e com chegada prevista no Coliseu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.