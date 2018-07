Parcerias vão de novos hospitais a fábrica de remédios

Estimada em R$ 516 milhões só em obras e equipamentos, a PPP dos hospitais tem três empresas - Odebrecht, Deloitte e Mendes Júnior - interessadas na construção dos hospitais estaduais de Sorocaba (250 leitos) e de São José dos Campos (150 leitos), além do novo Centro de Referência da Saúde da Mulher (200 leitos) e do Centro de Reabilitação e Tratamento dos Olhos e Ouvidos (100 leitos). Previstas para setembro, as obras devem durar até 30 meses.

A PPP da indústria de Américo Brasiliense, da Furp, tem objetivo de ampliar a capacidade de produção de medicamentos - 1,26 bilhão de unidades produzidas no total. O valor anual pago ao concessionário deve se aproximar dos R$ 200 milhões.

E a PPP para modernização da gestão do HSPE, unidade com 1 mil leitos e foco no atendimento de idosos, já tem como empresa interessada a Kitmed. A parceria deve ter duração de 30 anos./ F.F.