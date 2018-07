'Parece o Cordão do Bola Preta', diz morador do Irajá Além dos peregrinos da Jornada Mundial da Juventude, muitas pessoas que trabalham no Centro do Rio lotam as ruas para ver a passagem de Francisco. O auxiliar administrativo Levi Leonardo, de 29 anos, saiu para fazer um pagamento e não retornou à empresa. Para ele, feriado só na quinta-feira.