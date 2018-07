Parecer do Código Florestal é adiado Ministro contesta ordem de desocupação da Jureia O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, contestou decisão da Justiça de retirar moradores da Estação Ecológica Jureia-Itatins, uma área de proteção integral localizada em São Paulo. A moção de repúdio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União, assinada pelo ministro, que responde pela presidência do conselho.