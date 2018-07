Parede de estação de tratamento de esgoto rompe no RJ A parede de uma das sete estações de tratamento de esgoto da concessionária Águas de Niterói, no Rio, rompeu na tarde deste domingo, deixando feridos, segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros. O rompimento ocorreu por volta das 13 horas, na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Toque-Toque. A força da correnteza atingiu veículos e o comércio da região, de acordo com os bombeiros.