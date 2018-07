Parede usa água da chuva para criar sons e atrai turistas na Alemanha

Uma parede que usa água da chuva para criar sons diferentes tem chamado a atenção dos turistas que vistam a cidade alemã de Dresden.

Com um criativo sistema de ralos, funis e canos, três artistas transformaram as tempestades da região em sinônimo de música, com o chamado Regenwasserspiel (na tradução livre do alemão, jogo musical de água da chuva).

A combinação de arte e arquitetura foi criada pela escultora Annette Paul e os designers Christoph Ro ner e André Tempel, que moraram em São Petersburgo. Paul conta que trouxe a inspiração de sua casa na cidade russa em que ela escutava aos sons criados pela chuva.

O projeto faz parte do pátio dos elementos, que além da parede pintada de azul, que representa a água, tem ainda uma fachada amarela decorada com placas de alumínio, referente a luz, e ainda uma parede verde com o desenho de girafas e macacos, em alusão aos animais.

A atração fica na passagem de Kunsthof, criado em 1999 por Heike Bottcher, e ainda reúne o pátio das metamorfoses e o pátio de criaturas míticas, no bairro de Neustadt. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.