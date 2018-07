Parente distante do homem comia cortiça

O primata "tinha uma dieta muito diferente dos outros hominídeos estudados até o momento. Como sua morfologia é muito parecida, acreditávamos que ele se seria mais ou menos parecido com as outras espécies de tipo australopiteco", disse Amanda Henry, do Instituto de Antropologia Max Planck.

Para chegar ao resultado, os autores bombardearam dentes do australopiteco sul-africano com laser para extrair carbono do esmalte. Os dentes dos outros 81 hominídeos já analisados continham um tipo de carbono característico de folhas e ervas, mas os dos Australopithecus sediba originavam-se de árvores e matas. O achado sugere que este primata comia cortiça e materiais lenhosos.

"A cortiça, especialmente a do interior das árvores, pode ser muito nutritiva. Todos os nutrientes da árvore passam por ela", diz Amanda.