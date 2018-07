Parentes de austríaca morta são denunciadas no RJ

O promotor pretende ouvir 16 pessoas para saber se a tortura teve influência na morte da criança ou se a menina caiu no banheiro, conforme alegam as acusadas. O depoimento da testemunha chave, R. de 12 anos, deve ser feito por carta rogatória já que ele saiu do país e reside hoje na Áustria. "Acredito que a conclusão será rápida. O único problema é a tramitação da carta, que leva em média seis meses", afirmou o promotor.

Sophie morreu no dia 19 de junho de 2009, no Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma semana após ser internada na Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz, na zona oeste, com trauma cranioencefálico e hematomas pelo corpo. A tia da criança, Geovana dos Santos, de 42 anos, e a filha dela, Lílian dos Santos, de 21, foram indiciadas pela polícia por crime de tortura seguido de morte.

A criança veio da Áustria com a mãe Maristela dos Santos Leite, que tem problemas mentais, sem a autorização do pai, para morar com a irmã, que a expulsou de casa em dezembro de 2008 e obteve a guarda de Sophie. Uma falsa acusação de abuso sexual fez com que a Justiça mantivesse as crianças no Brasil sob a guarda de Geovana.