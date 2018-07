Parentes de ministro do TCU levam tiros em Porto Alegre A filha e o genro do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, foram atacados a tiros na madrugada de sexta-feira, em Porto Alegre. Um homem se aproximou do automóvel em que estava o casal Cristiane Nardes, 26 anos, e Pedro Schmitt, 24 anos, disparou em direção aos dois e fugiu sem levar nada. Cristiane não foi atingida. Schmitt sofreu ferimentos no rosto e em uma das mãos e está internado no Hospital de Pronto-Socorro, em estado regular. A Polícia Civil está investigando o caso.