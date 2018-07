Parentes de vítimas do voo 447 embarcam para Recife Um grupo formado por dez pessoas, parentes das vítimas brasileiras do voo 447 da Air France, embarcou hoje rumo à cidade de Recife, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Todos dormiram em um hotel na Barra da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. O voo saiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim. O grupo segue para a capital pernambucana, onde se concentram os trabalhos em torno do acidente ocorrido com o Air Bus A-330.