Parentes de vítimas do voo 447 trocam de hotel no Rio Os familiares das vítimas do voo 447 da Air France estão sendo transferidos do Hotel Windsor da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, para o Windsor Guanabara, no centro da capital fluminense. A mudança foi necessária em função de um grande evento que começa hoje no hotel. A Air France informou que manterá o apoio logístico e psicológico para as famílias por telefone e pessoalmente no novo local. Muitos parentes também começaram a voltar para as suas casas.