Parentes de vítimas e TAM, em desacordo

Em 1º de outubro, vence o prazo concedido pela TAM para prestar assistência médica aos parentes das vítimas do acidente com o voo 3054, que matou 199 pessoas em São Paulo em julho de 2007. Discordando do termo de compromisso que a TAM firmou com o Ministério Público de São Paulo em setembro de 2007 - que não prevê prorrogação do plano de assistência válido por dois anos -, familiares das vítimas prometem iniciar novo imbróglio jurídico com a companhia.

"Não há prazo para o fim de um tratamento, ou de doença agravada por stress traumático. Não participamos da elaboração desse termo, a cláusula tem de ser modificada", disse Dario Scott, presidente da Afavitam, associação de familiares das vítimas do acidente. Em sua defesa, a Afavitam pretende utilizar a ata de uma reunião com a companhia em 27 de julho de 2007, na qual, na sua avaliação, assistências psicológica, psiquiátrica e médica têm peso idêntico, passíveis de prorrogação, " mediante análise individual". "Vamos marcar reunião com a TAM no fim de semana, para pedir que os casos sejam vistos isoladamente", disse Scott.

Por meio de nota, a TAM afirma que informou os familiares sobre o vencimento do benefício e que facilitou o contato com as seguradoras Amil e Unimed para efetivar as assistências. Também afirma que forneceu cartas que comprovam o benefício, para isenção de carências na contratação de novo plano.

Alguns familiares de vítimas afirmam terem sido pegos de surpresa pelo fim do contrato. É o caso de Neuza Beron Pinto, moradora de Porto Alegre (RS), que, ao dar entrada, em 7 de setembro, no Complexo da Santa Casa na capital gaúcha por complicações de um câncer no útero, ouviu do atendente que poderia ficar internada somente até 30 de setembro. Para o câncer de Neuza, porém, não há previsão de alta. "A doença se espalha para vários órgãos, ela precisa de cuidados constantes. Para onde vamos levá-la? ", questiona a professora Debora Beron, filha de Neuza. "A TAM nunca enviou carta avisando que iria expirar." No caso da enfermeira Cládice Felizardo, de São Paulo, o vencimento do convênio pode significar interrupção de tratamento. "Sofri uma cirurgia malsucedida no pé e, por isso, vou ter de amputar um dedo. Não há horário antes do dia 1º, o que vou fazer? Até conseguir outro plano de saúde, posso até perder o pé", diz. "A TAM deveria analisar os problemas reais."

Pelo entendimento atual, é prorrogável somente assistência psiquiátrica e psicológica. A TAM afirma que, no estágio atual, está analisando laudos de profissionais contratados por familiares.