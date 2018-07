Parentes de vítimas fecham estrada no Sul Um grupo de familiares e amigos das vítimas da boate Kiss bloqueou nesta quarta-feira a Rodovia BR-287 para protestar contra a decisão da Justiça que liberou os dois empresários e dois músicos que estavam presos como réus do processo criminal e pedir a solidariedade dos motoristas de outras cidades. O tráfego foi interrompido parcialmente três vezes entre as 17 e 18 horas para os manifestantes entregarem panfletos aos viajantes. A tragédia ocorreu na madrugada de 27 de janeiro em Santa Maria (RS) e matou 242 pessoas.