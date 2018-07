Parentes e amigos se despendem de Chico Anysio Parentes e amigos de Chico Anysio participaram da cerimônia de cremação do humorista, no início da tarde de hoje, no Crematório da Santa Casa da Misericórdia do Rio, no Caju, zona portuária da cidade. Estiveram presentes a viúva, Malga Di Paula, a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, acompanhada pelos dois filhos que teve com o comediante, os filhos Nizo Neto e Bruno Mazzeo, entre outros familiares.