Paris é eleita a melhor 'cidade-marca' do mundo; Sydney é a 2a

O índice 2009 de cidades Anholt-GfK Roper City Brands IndexSM (CBI), baseado em pesquisa feita com cerca de 10 mil pessoas em 20 países, compara cidades a "marcas" e mede a percepção que os consumidores têm da imagem e reputação de 50 grandes cidades em todo o mundo.

Paris foi eleita a maior marca de cidade no mundo, seguida por Sydney, Londres, Roma e Nova York.

"O índice mede a percepção que o mundo tem de cada cidade, que influencia as escolhas das pessoas de onde viver, trabalhar e passar férias", disse em comunicado o fundador da CBI, Simon Anholt.

"Especialmente diante do clima econômico incerto de hoje, é crucial compreender as forças e opiniões que levam os negócios para essas cidades e os afastam delas."

Foi pedido aos entrevistados que traçassem um ranking das 50 cidades segundo seis categorias que incluem a "presença", ou conhecimento sobre a cidade e sua contribuição para o mundo; "lugar", ou limpeza e clima; "pulso", ou estilos de vida interessantes, e "potencial", ou percepção de que a cidade é um bom lugar para fazer negócios, conseguir empregos e estudar.

"Enquanto Sydney figura em primeiro lugar em três das seis categorias, é a grande vantagem de Paris sobre Sydney nas dimensões presença e pulso que a elevam para a primeira posição global", disse Xiaoyan Zhao, diretor do estudo CBI na GfK Roper Public Affairs & Media.

"Há cidades dotadas de força notável em algumas categorias, mas que perdem posição no ranking devido a sua avaliação pobre em outras."

Londres, que ocupa o terceiro lugar global, foi considerada a cidade mais conhecida e aquela que as pessoas vêem como oferecendo mais oportunidades de negócios.

As cidades que figuraram perto do final do ranking incluem a portuária saudita de Jidá, considerada a menos conhecida, a indiana Mumbai, vista como pouco limpa, e Cairo, no Egito, avaliada como lar de algumas das pessoas menos amigáveis do mundo.

Segue a lista das dez primeiras colocadas na pesquisa global: 1. Paris 2. Sydney 3. Londres 4. Roma 5. Nova York 6. Barcelona 7. San Francisco 8. Los Angeles 9. Viena 10. Madri.