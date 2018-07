Paris está em chamas!

Afora a comparação irresistível e bem-humorada com a loura-burra emergente do programa Zorra Total - aquela do bordão "tô pagaaando!" -, disseram as últimas sobre Paris no camarote da cervejaria que a patrocinava. Baranga, vadia, patricinha, bebum, "eu não pegava"... - foi daí pra baixo. Nunca antes na história da boca-livre do carnaval carioca tanto artista falou tão mal, em alto e bom som, de alguém com a mesma camiseta.

Mal comparando, Paris Hilton passou pelo sambódromo assim como Geisy Arruda pela universidade. No fundo, no fundo, a saia-justa é a mesma!

CAMINHO CERTO

Ronaldo raspou a cabeça! Agora só falta a barriga.

BORRACHA NOVA

A Toyota - sempre ela! - está chamando Elza Soares para um recall de silicone.

PERALÁ!

Rubinho Barrichello pediu calma ao pessoal da Gaviões da Fiel: ''Quinto lugar não é tão ruim assim, caramba!''

Previsão dos tempos

Não choveu um só instante em São Paulo no período em que José Serra esteve fora do Estado, curtindo o carnaval no Nordeste. Na avaliação dos marqueteiros do pré-candidato tucano à presidência da República, não deixa de ser um bom motivo para o eleitor paulistano querê-lo em Brasília.

Crepúsculo do macho

Sérgio Cabral não aceita dividir Dilma Rousseff com o Garotinho. Bobo! O Gabeira já avisou que vai fazer programa com o Serra e com a Marina quando eles forem ao Rio.

Ideia de jerico

E se, em vez de reprimir quem faz da calçada mictório, a prefeitura do Rio recompensasse com uma latinha de cerveja quem usar o banheiro químico?

Cheiro de quê?

Em Salvador, a Vigilância Sanitária autuou o Cheiro de Amor por falta de higiene. Seus banheiros não faziam jus ao nome do bloco!

A má notícia em pessoa

O fim do mundo tirou o carnaval para descansar. Interrompeu sua turnê na Grécia, de onde deve retomar suas atividades a qualquer momento. Parece que só está esperando a Miriam Leitão voltar de férias.

Responda rápido

Agora que o carnaval terminou, você pretende, enfim, começar a trabalhar pra valer em 2010 ou vai esperar passar a Copa do Mundo?

Ó paí, ó!

Depois do rebolation, a Bahia vive a ressacation. Sem data para terminar!