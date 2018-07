Paris faz planos para se tornar a 'Cidade das Bicicletas'

PARIS, 12 de agosto (Reuters Life!)- Três anos depois de lançar um programa de aluguel de bicicletas, amplamente copiado por outras cidades, Paris está intensificando seus esforços para converter-se em capital aberta aos ciclistas, comparável a paraísos das bicicletas como Amsterdã e Berlim.

Centenas de quilômetros de novas ciclovias estão sendo criados na Cidade das Luzes, ciclistas estão conquistando novos direitos nas ruas e o serviço de aluguel de bicicletas públicas, lançado em 2007 pelo prefeito socialista Bernard Delanoe, está sendo ampliado para incentivar mais parisienses a deixar os carros em casa e pedalar.

A meta é dobrar em uma década o número de bicicletas que circulam nos bulevares da capital.

Com a exceção da Tour de France, encerrada todos os anos com uma descida simbólica pela avenida Champs Elysées, as bicicletas no passado eram pouco vistas nas ruas de Paris.

Os ciclistas tinham poucos direitos e pedalar nas ruas da capital era uma aventura de alto risco.

A situação começou a mudar no final de 1995, quando uma greve dos transportes públicos paralisou Paris, obrigando muitos habitantes a recorrer a suas bikes.

Seis anos depois, Delanoe chegou à prefeitura e lançou uma campanha para reduzir o trânsito e a poluição na zona central da cidade. Ele criou algumas das primeiras ciclovias e fechou ruas aos carros nos fins de semana, dentro da campanha "Paris Respira".

Mas a mudança maior se deu três anos atrás, com o lançamento do sistema de self-service Velib', com o qual parisienses e turistas podem alugar uma bicicleta estacionada em uma das centenas de estações próprias espalhadas pela cidade e deixá-la em outra estação em qualquer outro lugar de Paris.

Os usuários do Velib' podem pagar por dia, semana ou por um ano inteiro; a participação por um ano inteiro custa apenas 29 euros. A primeira meia hora de cada percurso é gratuita, e a partir daí é cobrada uma taxa que vai subindo.

"Desde o primeiro dia em que deixei minha bike em casa para aderir ao Velib' fiz uma assinatura e estou adorando", falou Kate Dupont, de 30 e poucos anos, que usa o sistema todos os dias para deslocar-se entre seu apartamento, perto da Bastilha, e o trabalho, ao lado do museu do Louvre.

LONDRES E BRUXELAS SEGUEM O EXEMPLO

O serviço enfrentou alguns problemas. A prefeitura foi obrigada a substituir a frota inteira de 20 mil bikes em dois anos -- uma despesa custeada pelos contribuintes -- porque muitas delas foram roubadas ou depredadas.

Apesar disso, o Velib', administrado pela gigante publicitária JC Decaux em troca de espaço publicitário adicional nas ruas de Paris, vem sendo um sucesso retumbante.

Cerca de 162 mil parisienses já fizeram assinaturas por períodos longos. Um novo aplicativo para o iPhone da Apple permite que os usuários do sistema vejam quantas bikes estão estacionadas nas 1.800 estações espalhadas pela capital.

No mês passado, Londres lançou um esquema que segue o exemplo do sistema parisiense. Bruxelas inaugurou no ano passado um novo serviço de bicicletas batizado de Villo!.

Pelos novos planos aprovados pela Câmara Municipal em junho, até 2014 Paris vai ampliar sua rede de ciclovias dos 440 quilômetros atuais para 700 quilômetros.