Paris realiza semana de moda em meio a crise

A Semana de Moda de Paris começou nesta segunda-feira em meio à crise dos mercados financeiros no mundo, o que pode obrigar os estilistas a apelar para uma clientela maior e menos seleta. A estilista Vivienne Westwood mostrou sua coleção Primavera/Verão 2009 no primeiro dia de desfiles com um lema condizente com o momento: "Em tempos difíceis como este, vista-se com elegância e faça você mesmo". Outro estilista que mostrou sua nova coleção no primeiro dia da Paris Fasion Week foi o britânico John Galliano, da a marca Christian Dior, que seguiu uma linha tribal chique. Outros destaques da noite foram o mestre japonês do minimalismo Yohji Yamamoto e o desfile da Cacharel, que comemorou seus 50 anos com um desfile que olhou tanto para o passado como para o futuro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.