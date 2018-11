Parlamentar britânico se desculpa por foto ao lado de 'nazista' em festa

Um parlamentar britânico pediu desculpas neste domingo depois da divulgação de fotos nas quais aparece em uma festa de despedida de solteiro ao lado de uma pessoa vestida de nazista.

Aidan Burley, que é do Partido Conservador e representa a região de Staffordshire, se desculpou pelo "comportamento inapropriado" de pessoas que estavam junto dele na festa, realizada em um resort de esqui na França.

O jornal dominical Mail on Sunday informou que as pessoas que estavam junto de Burley na despedida de solteiro, realizada no início deste mês, também teriam entoado cantos ofensivos.

"Houve um comportamento claramente inapropriado por parte de alguns dos outros convidados, e eu lamento profundamente que isto tenha ocorrido", afirmou o parlamentar por meio de um comunicado divulgado pelo gabinete central de seu partido.

"Estou extremamente arrependido por qualquer ofensa que sem dúvida deve ter sido causada."

Burley também publicou um pedido de desculpas em sua conta na rede de microblogging Twitter.

Um porta-voz do Partido Conservador disse que uma investigação completa será realizada sobre o episódio.

Em outubro, Burley foi indicado para o cargo de secretário privado parlamentar, uma espécie de contato entre o Executivo e a Câmara dos Comuns, para o Ministério dos Transportes.